В лесу под Новосибирском женщина нашла человеческий череп

Полиция выясняет личность человека, чьи останки обнаружили в лесу. Фото: Виктория МИНАЕВА

31-летняя жительница поселка Русско-Семеновский Тогучиинского района нашла человеческий череп: об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Сибирячка обнаружила череп в лесу примерно в 250 метров от окраины поселка, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Позже выяснилось, что шесть лет назад, 9 мая 2015 года, в этом же месте нашли скелет человека без черепа.

Известно, что тогда полицейские завели уголовное дело, но установить причины смерти человека и выяснить его личность так и не удалось.

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