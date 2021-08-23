«Сама может не вернуться»: в Новосибирске пропала 78-летняя бабушка в вязаной шапочке

В Новосибирске ищут 78-летнюю Любовь Федоровну Бояркину (Кобякову). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 78-летнюю Любовь Федоровну Бояркину (Кобякову). Женщина ушла из дома вечером 23 августа. Куда она могла направиться — никто не знает. У пенсионерки имеются проблемы с памятью, она плохо ориентируется в городе и может не найти дорогу домой сама. Волонтеры уже объявили срочный сбор на ее поиски.

— Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза, -сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в джинсы, цветной халат и белую вязаную шапочку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Любовь Федоровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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