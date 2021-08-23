В Новосибирске «Хендай» сбил 4-летнюю девочку: ребенок в больнице

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером, 23 августа, иномарка сбила маленькую девочку. Пострадавшего ребенка госпитализировали, а на место ДТП прибыли инспекторы.

— В 19:47 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по двору дома № 4 по улице Николая Сотникова. В пути следования он сбил гулявшую во дворе вместе с мамой 4-летнюю девочку, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую малышку отвезли в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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