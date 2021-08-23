Следователи начали проверку после того, как под Новосибирском с рельс сошел вагон поезда

В Новосибирской области с рельс сошел вагон грузового поезда. Фото: СУ на транспорте СКР

В Новосибирской области с рельс сошел вагон грузового поезда. ЧП случилось на перегоне станции Новосибирск-Восточный днем, 23 августа. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту железнодорожного происшествия, произошедшего на перегоне станции Новосибирск-Восточный по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — сообщили в СК на транспорте.

Сейчас следователи уже побывали на месте происшествия, все обстоятельства случившегося выясняются.

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