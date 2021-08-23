В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице трое детей

В Новосибирске при столкновении двух иномарок пострадали сразу три ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске при столкновении двух иномарок пострадали сразу три ребенка. ДТП произошло днем, 23 августа, в Заельцовском районе.

— В 15:10 на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Плановая столкнулись две иномарки: Mitsubishi Outlander, за рулем которого был 35-летний водитель и Volkswagen Touareg, за рулем которого был 46-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.- В ДТП пострадали 9-летняя, 4-летняя и 2-летняя девочки, ехавшие в «Митсубиси». Их с сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу.

На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Девочки ехали в машине без детского кресла, в Госавтоинспекции напомнили, что за подобное нарушение водителю грозит штраф в 3 тысячи рублей.

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