Пьяный водитель в Новосибирске разбил четыре машины

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали водителя, совершившего ДТП с крупным материальным ущербом.

Ночью 21 августа, ориентировочно в 2.14, группа быстрого реагирования ГВАРДИИ находилась на плановом патрулировании коттеджного поселка Березки в Новосибирском районе. Бойцы заметили валяющийся посреди дороги помятый регистрационный номер и предположили, что он мог быть утерян в результате дорожно-транспортного происшествия. «Гвардейцы» начали поиск места ДТП, а спустя некоторое время получили от оперативного дежурного информацию о том, что неустановленным лицом в поселке были разбиты три легковых автомобиля, стоящих на парковке.

Виновником оказался 30-летний житель поселка, находившийся в нетрезвом состоянии. За рулем «Мазды» черного цвета он направлялся в сторону выезда из поселка, но был задержан «гвардейцами». Мужчина пояснил, что машина ему не принадлежит. Воспользовавшись тем, что его подруга спит, он взял ее авто «только покататься».

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сумма ущерба, причиненного в результате пьяного вождения, по приблизительной оценке, составила более полумиллиона рублей. В результате столкновения разбит бампер автомобиля «Лада-Ларгус», крыло и капот «Лады-Приоры» и автомобиля «ВАЗ-2104». Не осталась невредимой и сама «Мазда». Не пострадал лишь пьяный водитель, который, не останови его, продолжил бы катание уже на ночных дорогах.

«Гвардейцы» вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД и передали им задержанного.