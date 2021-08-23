В Новосибирске на АЗС произошла массовая драка: сводка происшествий за выходные в городе

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

20 августа в 19.40 в супермаркете, расположенном в Заельцовском районе Новосибирска, бойцами ГБР ГВАРДИИ была задержана криминальная пара - женщина и мужчина, пытавшиеся украсть две бутылки водки. Задержанных «гвардейцы» передали полицейским для привлечения к ответственности.

21 августа в 13.55 в Железнодорожном районе бойцы группы быстрого реагирования задержали молодую женщину, которая пыталась без оплаты вынести из магазина бутылку вина, палку колбасы салями и пачку рисовой крупы. Воровку удалось задержать благодаря службе внутреннего контроля - за женщиной было установлено наблюдение, как только она вошла в магазин, так как ранее та уже была замечена в совершении хищений. Задержанная была доставлена в отдел полиции.

21 августа в 16.35 еще одна представительница прекрасной половины человечества была задержана бойцами ГБР ГВАРДИИ в одном из магазинов Центрального округа. Эта девушка попыталась украсть две бутылки пива, палку колбасы и кусок сыра. Сумма ущерба могла составить более 500 рублей. Похищенное у девушки было изъято и возвращено в магазин, а задержанная была передана сотрудникам полиции.

21 августа в 22.45 кнопка тревожной сигнализации была нажата в травматологическом отделении городской клинической больницы Дзержинского района. Прибывшим на вызов бойцам ГБР врач пояснил, что опасался за собственную безопасность. Выяснилось, что в травмпункт за медицинской помощью обратился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, об голову которого неизвестные разбили стеклянную бутылку. Во время обработки ран мужчина истошно кричал от боли, и врач на всякий случай решил вызвать помощь уже для себя. Вмешательство бойцов ГБР не потребовалось - получив медпомощь, пострадавший покинул учреждение.

22 августа в 2.10 на автозаправочной станции, расположенной на улице Фрунзе, произошла массовая драка, в ходе которой было повреждено имущество АЗС. Дрались четверо: водитель мотоцикла, водитель машины и двое парней на самокатах. Предположительно, конфликт произошел из-за неправильно припаркованных средств передвижения. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР разняли дерущихся, проконтролировали возмещение ими причиненного материального ущерба и вызвали на место происшествия сотрудников полиции.