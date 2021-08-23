Банк ВТБ поддержал социальные инициативы для школьников

Фото: Влад КОМЯКОВ

Акция «Всем, кому СЕМЬ!» реализуется с 2016 года. За это время в ней приняли участие более 70 000 первоклассников в разных регионах России. В 2021 году акция проводится в 7 разных российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Ярославле и в Казахстане (г. Нур-Султан). Все игровые центры работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции, поэтому рекомендуется уточнять режим работы выбранной площадки перед посещением.

Родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо после 23 августа зарегистрировать ребенка на специальной странице акции, выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения ребенка.

Банк ВТБ уже шесть лет сотрудничает с группой компаний «КидБург». На площадках городов профессий созданы интерактивные филиалы ВТБ, где юные гости могут попробовать свои силы в банковском деле. В 2021 году ВТБ и «КидБург» расширили сотрудничество, подготовив для учащихся средней школы бесплатный курс по финансовой грамотности. Проект задуман как мини-сериал, 10 серий которого вместе с сопровождающими тестовыми заданиями будут постепенно публиковаться на сайте «КидБурга» начиная с 6 сентября 2021 года.

- Социальная ответственность - ключевой элемент культуры ВТБ, часть ДНК нашей бизнес-структуры. С 2015 года мы сотрудничаем с группой компаний «КидБург» в рамках банковской программы «Образованная страна». В этом году мы вновь поддержали акцию “Всем, кому СЕМЬ!” для первоклассников, а также разработали обучающий онлайн-курс по финансовой грамотности для учащихся 5-11 классов. Герои мини-сериала познакомят детей с тем, как распоряжаться своими карманными деньгами, ставить цели и продумывать финансовый план. В современном мире это важные знания, которые поданы в игровой форме и потому легко воспринимаются, - рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.