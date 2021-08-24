Погода в Новосибирске на 24 августа 2021 года: жара продолжается

Перед сентябрем выдалась пляжная погода. Фото: Ксения ЛОШКАРЕВА

Погода в Новосибирске на 24 августа 2021 года порадует горожан, ведь сегодня будет еще теплее.

— Днем в Новосибирске будет +26…+28 градусов, с небольшой облачностью без осадков. Подует восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. По области температура поднимется до +26…+31 градуса. Будет также облачно, без осадков, ночью и утром местами туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает жару и солнце весь день. Уже утром температура поднимется до +21, а после полудня будет +26.

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