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Происшествия24 августа 2021 12:00

Сибиряк после смерти своей матери угрожал убить племянницу

Перепалка произошла, когда мужчина был пьян
Никита МАНЬКО
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Мужчина нетрезвым сел за руль и стал угрожать родственнице. Фото: Влад Комяков // соцсети

Мужчина нетрезвым сел за руль и стал угрожать родственнице. Фото: Влад Комяков // соцсети

Сибиряк со станции Дупленская Коченевского района после смерти своей матери угрожал убийством: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 36-летний мужчина был пьяным, но поехал в Мошковский район к племяннице. По пути он ругался и даже угрожал убить родственницу.

— Как только мама умерла. у мужа с племянницей начались скандалы. Но сейчас они помирились, и полиция не стала возбуждать уголовное дело. Что они не поделили, сказать не могу, — заверила жена сибиряка.

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