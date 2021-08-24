Сибиряк после смерти своей матери угрожал убить племянницу

Мужчина нетрезвым сел за руль и стал угрожать родственнице. Фото: Влад Комяков // соцсети
Сибиряк со станции Дупленская Коченевского района после смерти своей матери угрожал убийством: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что 36-летний мужчина был пьяным, но поехал в Мошковский район к племяннице. По пути он ругался и даже угрожал убить родственницу.
— Как только мама умерла. у мужа с племянницей начались скандалы. Но сейчас они помирились, и полиция не стала возбуждать уголовное дело. Что они не поделили, сказать не могу, — заверила жена сибиряка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер