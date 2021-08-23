Под Новосибирском помощника депутата, обвиняемого в совращении школьников, оставили под стражей

Под стражей он пробудет почти до конца октября. Фото: соцсети

Помощнику депутата Заксобрания, обвиняемому в совращении школьников, продлили арест. Напомним, о произошедшем в райцентре Красноозерское стало известно в июне 2021 года: тогда 38-летнего мужчину задержали следователи. Якобы он устраивал свидания с подростками в доме, где жил вместе с приемным сыном-первоклассником.

— Постановлением судьи Краснозерского районного суда в отношении обвиняемого в совершении мужеложства с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а также по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде.

Под арестом мужчина будет находиться до 25 сентября 2021 года.

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Мужчина устраивал свидания с подростками в доме, где жил вместе с сыном-первоклассником (подробнее).

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