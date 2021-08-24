«Я тебе конфетку дам»: под Новосибирском двое мужчин сладостями заманивали детей в машину

Детская площадка в Маслянино постоянно привлекает малышню. Фото: предоставлено героями публикации

Инцидент произошел днем 21 августа на детской площадке возле стадиона в районе Кирзавода в Маслянино. Двое детей играли на площадке, когда к ним подъехала иномарка.

— Мужчина сказал: «Девочка, иди — я тебе конфетку дам». Они, естественно отказалась. Позже мужчина подошел к мальчику, дал конфету и приглашал пойти с ним к нему домой и попить чай.... Девочка была напугана, вечером подошла и пожаловалась, — рассказала КП-Новосибирск Евгения, тетя детей.

Женщина написала предупреждение в группе «Подслушано в Маслянино» и обратилась в полицию:

— Номер и марку машины племянники не запомнили. Данной историей заинтересовались правоохранительные органы, уже беседовала с полицией. Страшно за детей, — призналась Евгения.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Пишите заявление в полицию»

— Родители могут подать заявление в полицию через сайт «Госуслуг», дежурную часть или на приеме у участкового. Даже пост в соцсетях вызовет внимание полиции. Такая информация поможет в профилактике правонарушений — возможно где-то уже видели подобных людей с приметами, — считает ведущий семейный юрист Инесса Рябинина.

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