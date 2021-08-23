В Новосибирской области 20-летний парень погиб на пожаре в бане

В бане во время пожара находились два молодых человека, один из которых в итоге погиб. Фото: СУ СК РФ по НСО.

В рабочем поселке Чаны Новосибирской области произошел пожар. Там ночью 21 августа загорелась баня возле частного дома на улице Мичурина. В пожаре погиб парень.

— Из-за пожара скончался мужчина 20 лет. Еще один молодой человек был доставлен в больницу с ожогами. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК Следственного комитета НСО по Новосибирской области.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. По данным МЧС, в пламени, кроме бани, пострадали кровля дома, веранда, гараж и автомобиль в гараже.

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