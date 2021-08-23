В мэрии Новосибирска заявили, что в школах поборов с родителей нет

В мэрии прокомментировали ситуацию с поборами в школах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители учеников пожаловались, что с них постоянно берут деньги на нужды школы. В мэрии Новосибирска прокомментировали эту ситуацию.

— Принудительные сборы с родителей учеников в муниципальных образовательных организациях отсутствуют. Согласно закону, допускается привлечение бескорыстной деятельности граждан по сбору средств для поддержки и развития школ, но исключительно добровольно, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

В администрации подчеркнули, что если родительский комитет собирает деньги, то юридически все они принадлежат не ему, а его членам, а имущество, приобретенное на эти деньги, является общей собственностью родительского комитета и по желанию передается школе по акту приема-передачи.

Там так же добавили, что департамент образования мэрии не может вмешиваться в деятельность родительских комитетов и вести учет собранных средств.

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