В Новосибирской области чиновники помогли школьницам, которые голодали и страдали от педикулеза

Девочки раньше сами работали на огороде, пытаясь прокормиться. Фото: предоставлено местными жителями.

В администрации Куйбышевского района помогли неблагополучной сельской семье, где три сестры страдали от вшей, а родители не занимались их воспитанием и не могли накормить детей как следует.

— Дети пролечены от педикулеза, мать и ее сожитель проходят лечение от алкогольной зависимости. Районной администрацией принято решение о выделении семье материальной помощи на ремонт холодильника, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, — сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

По данным районной администрации, ранее с семьей проводилась профилактическая работа, но без положительных результатов. По мнению детского омбудсмена, проводимая профилактика была формальностью и меры по предупреждению неисполнения матерью родительских обязанностей и защите прав детей не принимались.

Ситуация в этой семье остается на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

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