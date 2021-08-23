Новосибирская делегация приняла участие в заседании федерального штаба по электробезопасности в новом отопительном сезоне

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Заседание проходило под председательством министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова при участии должностных лиц, в зоне ответственности которых находится вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП), а также представителей энергокомпаний, присутствующих в регионе.

Как и в прошлом году, в связи с пандемией совещание частично проходило в формате видео-конференц-связи. Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - было представлено делегацией технической дирекции во главе с генеральным директором компании Владимиром Герасимовым.

В своем докладе министр отметил работу энергокомпаний в неблагоприятных погодных условиях, сопряженных с сезонными рисками половодья и природных пожаров. В частности, он подчеркнул, что отключения потребителей, которые возникали при воздействии погодных аномалий, устранялись в максимально короткие сроки.

Свой вклад в обеспечение надежности электроснабжения потребителей и снижение уровня аварийности по Сибирскому федеральному округу внесло и АО «РЭС». По итогам первого полугодия 2021 года на объектах электросетевого хозяйства компании в Новосибирской области средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) снизилась на 24%, а средняя частота (Пsaifi) - на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для дальнейшего обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса региона на предприятии ведется выполнение мероприятий ремонтной программы, а также полным ходом идет реализация ряда инвестиционных проектов по реконструкции линий электропередачи и подстанций. Кроме того, активно выполняются мероприятия, предусмотренные программой подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2021/22 года.

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