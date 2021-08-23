Стали известны подробности аварии с иномаркой, которая перевернулась на Красном проспекте

Машина перевернулась, наехав на препятствие из бетона. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Стали известны новые подробности аварии, которая случилась ночью 23 августа в Новосибирске. В центре города перевернулась Hondа, наехавшая на бетонную лестницу.

Ранее очевидцы сообщали, что во время аварии один человек погиб. Оказалось, что это не так.

— ДТП было на Красном проспекте. 32-летний водитель в алкогольном опьянении ехал со стороны улицы Дуси Ковальчук сторону улицы Кропоткина. У дома №87 по улице Красный проспект он наехал на бетонную лестницу, из-за автомобиль опрокинулся. Пострадали три человека: водитель транспортного средства, а также две его 42-летние пассажирки, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Всех пострадавших с различными травмами увезли в больницу. На месте ДТП работали инспектора ДПС, устанавливали все обстоятельства происшествия.

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