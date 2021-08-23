Поиски 64-летней пенсионерки, пропавшей на даче под Новосибирском, завершены

Пенсионерку нашли недалеко от ее дома. Фото: "Лиза Алерт".

64-летнюю женщину, которая два дня назад пропала в СПК «Майский» в Бердске, нашли. Она жива и вернулась домой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

— Женщина чувствует себя хорошо. Одета была тепло, ни малейших признаков переохлаждения. Она дезориентирована, не может сказать, где была. Возможно, даже не понимает, что ее не было дома почти двое суток. Ее передали родным. Когда все немножко отдохнут мы планируем провести с ними беседу по применению GPS-трекеров, браслетов, телефонов, чтобы человек больше не терялся, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, недавно под Новосибирском пропадал 80-летний пенсионер. Он ушел из дома, пока его родные собирали в лесу грибы.

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