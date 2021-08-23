В Новосибирске прошел праздничный онлайн-марафон «Флаг России - гордость наша!»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирске участники флешмоба вышли на улицы города, чтобы сфотографироваться с флагом и выложить фотографии в социальные сети. Финальная акция состоялась на Михайловской набережной. Молодогвардейцы, одетые в белые, синие и красные футболки, устроили заезд на роликах вдоль набережной Оби. В руках у ребят был российский триколор.

- 22 августа мы празднуем важный день российской истории - День Государственного флага Российской Федерации. 27 лет назад вышел Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» и триколор был официально признан символом России. Флаг - это символ независимости и отличительная особенность народа. Грустно, что наши спортсмены не видели российский триколор на прошедшей Олимпиаде в Токио. Мы видим, что это нисколько не повлияло на их результаты, однако все они в интервью говорили, что Государственного флага и гимна страны на пьедестале очень не хватало. Бело-сине-красное полотно - это то, что объединяет всех россиян, то, вместе с чем мы идем к соперникам, и то, что отличает Россию от других стран. Так давайте и дальше поддерживать друг друга, уважать, ценить, - поделился депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Иванинский.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, День Государственного флага РФ - один из официальных праздников России. 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на заседании приняли постановление о национальном флаге: «Считать полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос официальным Национальным флагом Российской Федерации».