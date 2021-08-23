Под Новосибирском мужчина забрал у соседки костыли и выбросил их

Полиция разбирается в случившемся.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Неприятная история с сибирячкой произошла в ее доме на улице Линейной в райцентре Черепаново. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах:
- Женщина позвонила в полицию, что сосед во время ссоры оскорбил ее . забрал и выбросил костыли, - пояснил КП-Новосибирск источник.
Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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