В Новосибирске иномарка перевернулась на Красном проспекте: погиб человек

Авария унесла жизнь новосибирца. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ночь на понедельник, 23 августа, серьезная авария произошла на Красном проспекте в Новосибирске: там перевернулась иномарка. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Водитель купе Honda Integra не справился с управлением, автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы сообщают, что в аварии один человек погиб, другой получил серьезные травмы. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики.

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