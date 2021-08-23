В Новосибирске иномарка перевернулась на Красном проспекте: погиб человек

Авария унесла жизнь новосибирца.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ночь на понедельник, 23 августа, серьезная авария произошла на Красном проспекте в Новосибирске: там перевернулась иномарка. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Водитель купе Honda Integra не справился с управлением, автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы сообщают, что в аварии один человек погиб, другой получил серьезные травмы. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики.
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