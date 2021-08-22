«До +30!»: синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернется жара

На улицах снова будет пекло до +30. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под конец августа в Новосибирск возвращается 30-градусная жара. Западно-Сибирский гидрометцентр поделился прогнозом на начало следующей недели.

— 23 августа, в Новосибирске будет +25…+27 градусов, по области — до +30. 24 августа ожидается +24…+29 градусов. В понедельник по западу области местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами туманы, а во вторник будет солнечно и без осадков, — сообщают синоптики.

Похожий прогноз дает и «Яндекс Погода». В Новосибирске 23 и 24 августа будет солнечно и жарко, до +27 градусов с небольшим ветром до 3 метров в секунду. Но такая погода продержится только до пятницы — потом снова вернется прохлада и пойдут дожди.

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