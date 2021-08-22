«Тащили его все вместе»: новосибирец поймал в водохранилище судака-гиганта

Крупный судак заметно отличается на фоне остального улова. Фото: Антон Горлов.

Новосибирский рыболов поймал на Обском водохранилище на редкость крупного судака весом в 7,3 килограмма. Фото огромной рыбы он поместил в группе «Рыбалка в Новосибирске».

— Я занимаюсь профессиональной рыбалкой, работаю гидом и постоянно вожу людей на рыбные места. Судака мы нашли давно, много приманок перепробовали. Главный секрет — чтобы рыба была на месте. В итоге недавно все получилось. Большая редкость — на водохранилище у нас поймать такую рыбу, тем более летом. Ловили на джиг — силиконовую рыбку зеленого цвета. В этом сезоне это — самый крупный судак на водохранилище, больше таких крупных я не ловил, — рассказал КП-Новосибирск Антон Горлов. — Судак сразу не шел, не хотел сдаваться. Ребята помогали мне его вытащить.

Напомним, в июле прославился еще один сибиряк — он поймал на коноплю огромного карпа весом 12,5 кило.

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