«Может потерять память»: под Новосибирском пропала 64-летняя пенсионерка

Женщине нужна помощь медиков. Фото: "Лиза Алерт".

В СПК «Майский» на территории Бердска пропала 64-летняя Кожевникова (Наседкина) Татьяна Ивановна. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— 21 августа женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Ей нужна медицинская помощь, возможна потеря памяти, — пояснили в отряде.

Приметы пропавшей: рост 157 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Была одета в серый полушубок из меха песца, синюю олимпийку или светло-синюю кофту, лосины, коричневые балетки или галоши.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам по телефону 8-800-700-54-52.

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