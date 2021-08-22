Сводка по коронавирусу Новосибирск, 22 августа: число заболеваний уменьшается

От коронавируса умерло еще 10 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 22 августа: в областном оперштабе рассказали, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 10 человек.

— Это мужчины в возрасте 61, 81, 85, 86, 88 лет и женщины в возрасте 63, 72, 58 лет и две женщины в возрасте 86 лет. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 2 564 человека, — сообщили в областном оперштабе.

COVID-19 за последние сутки в регионе диагностировали еще у 177 человек, с выздоровлением выписали еще 39 пациента. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 56 917 случаев коронавируса, в том числе у 4 354 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 46 963 пациента.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 461 человек, в том числе 45 детей. В реанимации находится 181 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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