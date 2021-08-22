Внедорожник Chery сбил двухлетнего мальчика в центре Новосибирска

Мальчик оказался в больнице. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

22 августа в Новосибирске водитель сбил двухлетнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП случилось возле дома на улице Советская,18.

— 34-летний водитель на автомобиле Chery ехал в сторону Вокзальной магистрали и совершил наезд на двухлетнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода по светофору, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. - В тот момент рядом с ним не было взрослых.

Врачи «Скорой помощи» увезли мальчика в больницу, врачи выясняют, насколько серьезно пострадал ребенок.

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