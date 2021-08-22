Погода в Новосибирске на 22 августа 2021 года: порадуемся летнему теплу

Синоптики обещат дожди. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 22 августа 2021 года явно придется горожанам по душе: синоптики обещают теплый августовский день.

- Днем по области будет плюс 24 - плюс 29 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 21 - плюс 23 градуса), ночью похолодает до плюс 4 - плюс 9 градусов, - сообщается на сайте новоисибирского гидрометцентра. - Ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью и утром возможны туманы.

23 августа погода только улучшится: метеорологи прогнозируют, что днем воздух прогреется до плюс 24 - плюс 26 градусов.

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