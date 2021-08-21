В Новосибирске столкнулись инкассаторская машина и иномарка: пострадали два человека

На трассе столкнулись инкассаторский фургон и седан Toyota.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В субботу, 21 августа, на Гусинобродском шоссе перед Плотниково столкнулись инкассаторский фургон и седан Toyota.
- По словам очевидцев, водитель седана, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - От удара оба автомобиля оказались в кювете по разные стороны трассы.
На месте работали пожарные, полиция и медики.
- Очевидцы оказали первую помощь двум людям, потом врачи «Скорой помощи» увели постралавшиз в больницу, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Полиция выяняет все обстоятельства случившегося.
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