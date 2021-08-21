«Не хотели никого смущать»: модель plus size в нижнем белье показала чувственный танец у Эрмитажа

Девушки танцевали у Эрмитажа. Фото: majestyprod.ru

32-летняя Светлана Ермакова - модель plus size из Новосибирска, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге. Именно там сибирячка и решила устроить съемки чувсвенного видео, причем прямо у Эрмитажа.

- Участвовали в съмках три модели plus size. С одной девушкой мы познакомились на конкурсе красоты, другой я преподавала в модельной школе, - рассказала КП-Новосибирск Светлана. - Сплотила нас любовь к танцам: хотелось показать что, девушки с формами могут танцевать и это может быть красиво. Меня часто спрашивали, как вы не стесняетесь в танцевальном зале, у вас же лишний вес. Но вес - это не помеха!

Подходящее для ролика нижнее белье девушки долго не могли найти, но потом все-таки нашли нужный фасон в магазине. Модели хотели, чтобы съемки прошли без зрителей, но не вышло.

- Чтобы не смущать людей, мы специально выбрали очень раннее время для съемок - 4 утра для съёмок. Думали, что прохожих не будет, но ошиблись. В основном мужчины к нам подходили, спрашивали что да как, - поделилась Светлана. - Визажисты и стилисты нас собирали всю ночь. В четыре утра было очень холодно, видеооператоры, которые снимали нас, были в пуховиках. Но мы все выдержали и станцевали под песню «I Feel Good».

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