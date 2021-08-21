Девочка-подросток погибла в страшной аварии с УАЗом под Новосибирском

От полученных травм девочка-подросток скончалась на месте ДТП. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В субботу, 21 августа, жуткое ДТП произошло в Кочковском районе Новосибирской области: там авария унесла жизнь 16-летней девочки-подростка.

- Около 16.15 водитель УАЗа ехал по трассе К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар», - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - На 221 километре он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Corolla и Mitsubishi, которые двигались со стороны Новосибирска в сторону Карасука.

От полученных травм погибла 16-летняя девочка-подросток, которая ехала в «Тойоте».

- Еще трое человек госпитализированы в больницу, - продолжают в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД: им предстоит выяснить причину аварии.

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