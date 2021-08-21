Новосибирский журналист Николай Сальников, обвиняемый в вымогательстве, сбежал из-под домашнего ареста

Суд ужесточил меру пресечения Сальникову. Фото: стоп-кадр.

Новосибирский журналист Николай Сальников, которого вместе с бывшим кандидатом в мэры Сергеем Проничевым обвиняют в вымогательстве и мошенничестве, сбежал из-под домашнего ареста.

Напомним, только в минувший четверг, 12 августа, суд смягчил Сальникову меру пресечения: он сотрудничал со следствием, и примерно через 3-4 недели его дело суд должен был рассмотреть в особом порядке. Но вместо того, чтобы дожидаться решения суда, Сальников сбежал из своего дома.

Правда, скрываться ему долго не удалось: правоохранители задержали его в Нижегородской области. И его снова отправили под стражу:

- В отношении обвиняемого Николая Сальникова Николая изменен вид меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, - говорится на сайте Центрального районного суда.

Находиться в СИЗО он будет в течение 1 месяца и 25 суток - до 16 октября 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.