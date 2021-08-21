В Новосибирске «пятерка» врезалась в дерево: в салоне зажало двух человек

От удара машину смяло. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в субботу, 21 августа, серьезная авария произошла на1-ом Мочищенском шоссе: там «пятерка» врезалась в дерево. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- ВАЗ-2105 ехал в сторону Красного проспекта, но слетел с дороги, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - От удара о дерево переднюю часть автомобиля смяло, а водителя и пассажира зажало - спасатели достали их с помощью спецоборудования.

На месте работали пожарные, врачи «Скорой помощи» и полиция.

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