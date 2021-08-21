В Новосибирске иномарка загорелась у аэропорта «Толмачево»

Пожарные потушили иномарку. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 21 августа, ЧП произошло на подъезде к новосибирскому аэропорту «Толмачево»: там загорелся автомобиль. Об это очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Peugeot вспыхнул на повороте к терминалам, прямо напротив постамента с Ту-154, - рассказали сибиряки на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Приехавшие на место пожарные потушили иномарку: пострадал ли кто-то во время ЧП, на данный момент неизвестно.

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