Следователи показали фото с новосибирского пивзавода, где пострадал 16-летний подросток

Следователи начали проверку после ЧП с подростком на новосибирском пивзаводе. Фото: СУ СКР по НСО

Следователи начали проверку после того, как на новосибирском пивзаводе под 16-летним мальчиком провалилась кровля здания. Напомним, ЧП произошло 18 августа, подросток находился там на летней подработке. После случившегося его доставили в больницу с различными травмами.

Пострадавшего при обрушении кровли мальчика доставили в больницу. Фото: СУ СКР по НСО

— Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Проверку по данному факту проводит также областная прокуратура.

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Под мальчиком провалилась кровля здания, его доставили в больницу (подробнее).

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