«В месяц по 400 рублей»: новосибирцы жалуются на поборы в детском саду

Родители детского сада №55 в Новосибирске пожаловались на поборы.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Родители детского сада №55 в Новосибирске пожаловались на поборы: якобы в саду им выдавали обязательный документ, где указывалось, что подписавший его человек вступает в ассоциацию коммерческой помощи детскому саду и обязуется своевременно выплачивать вступительный и ежемесячные взносы.
— Мы ходим в этот детский сад второй год. Как пришли, нам сразу дали такое заявление. Не помню, сколько был вступительный взнос, были настолько рады, что получили наконец-то место, что не акцентировали на этом. В месяц по 400 рублей собирают, — рассказала изданию Сибкрай.ru мама одного из воспитанников детсада. — Они говорят, что это добровольно, но намекают, что, в случае отказа вступать в ассоциацию, не обещают ребенку равных со всеми условий.
Возмущение сибиряков поддержала новосибирская общественница Анна Тяжеева, которая уверяет, что такие действия со стороны детсада — незаконны, и разбираться в произошедшем должна уже прокуратура.
В самом детсаду, тем временем, говорят, что сборами занимается, не учреждение напрямую, а частная ассоциация, созданная самими родителями.
— У нас есть ассоциация — комитет поддержки детского сада. Официально оформленная, как в любом детском саду. Ассоциация не принадлежит детскому саду. Она среди родителей сделана, — пояснила заведующая детского сада Евгения Панасюк.
Подробности этой истории читайте в материале КП-Новосибирск.
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