Министерство труда и соцразвития проверит лагерь под Новосибирском, где дети жаловались на плохие условия

Ребята жалуются на туалет, еду и холодные домики. Фото: предоставлено Ириной ОРЛОВОЙ/скриншот из видео

Региональное министерство труда и соцразвития взяло на контроль ситуацию в детском лагере под Новосибирском. Напомним, родители отдыхающих там ребят пожаловались на плохие условия в учреждении: якобы в корпусах там холодно, бегают муравьи, а самих воспитанников плохо кормят.

— Министерство разделяет беспокойство родителей о несоблюдении санитарных требований в детском оздоровительном лагере и берет ситуацию под контроль. Рабочая комиссия представителей министерства и контрольно-надзорных органов 21 августа проверит территорию и помещения учреждения на предмет соблюдения действующих регламентов, а также штат сотрудников в части выполнения должностных обязанностей, — пояснили КП-Новосибирск в министерстве.

Если же в лагере все же будут обнаружены нарушение, будут приняты административные решения. Родителей отдыхающих в учреждении ребят пригласят на личный прием в администрацию лагеря, чтобы они могли сами посмотреть на условия, в которых живут их дети.

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Женщина уверена, что ребятишки недоедают. А ее 16-летний сын каждый день просится домой (подробнее).

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