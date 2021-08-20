В Чистоозерном районе Новосибирской области откроется новый Дворец Культуры

Губернатор Андрей Травников посетил готовый к открытию районный Дворец культуры. Фото: Правительство Новосибирской области

Во время поездки в Чистоозерный район Новосибирской области Губернатор Андрей Травников посетил готовый к открытию районный Дворец культуры. Объект был возведен по поручению Президента Владимира Путина после просьб местных жителей.

Строительство объекта было завершено еще в конце 2020 года, сейчас также закончены пусконаладочные работы систем инженерно-технического обеспечения здания, в том числе — пожарной безопасности и электроснабжения. Администрация района закупила все необходимое оборудование. Планируется, что Дворец культуры сможет открыть свои двери для посетителей уже в сентябре 2021 года.

Напомним, строительство объекта велось за счет средств утвержденной Правительством региона госпрограммы «Культура Новосибирской области». ». Сметная стоимость строительных работ составляет 345,7 миллионов рублей.

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