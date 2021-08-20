В Новосибирской области в новом учебном году откроют 105 современных образовательных центров «Точка роста»

В Новосибирской области в 2021 году планируется открыть 105 «Точек роста». Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области в 2021 году планируется открыть 105 «Точек роста» — центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в школах сельской местности и малых городах. На создание таких центров по решению Правительства Новосибирской области из областного бюджета выделено 164 миллионов рублей.

В прошлом году на базе 42 сельских школ уже были открыты подобные центры. До конца 2022 года в регионе в общей сложности должны начать работу 252 «Точки роста». Они будут включены в единую региональную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Работа осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Чистоозерный район посетил уже действующий подобный центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в школе №3 рабочего поселка Чистоозерное. Он работает с сентября 2020 года. Глава региона обсудил с общественниками райцентра возможность организовать на территории образовательного учреждения комплексную спортивную площадку формата сдачи норм ГТО, а также вопрос подготовки кадров и возвращения «целевиков»-педагогов на село.

— Программа «Служебное жилье для молодых специалистов» у нас продолжается, ищите варианты, чтобы молодые педагоги приезжали работать в районы так же, как приезжают молодые специалисты медицинской сферы, — подчеркнул Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.