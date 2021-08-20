Суд отправил под арест застройщика микрорайона-долгостроя «Новомарусино»

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на месте застройщика ЖК «Новомарусино». Фото: предоставлено дольщиками\Андрей КОПАЛОВ
Центральный районный суд Новосибирска арестовал на месте застройщика ЖК «Новомарусино», где обманутые дольщики несколько лет не могли дождаться своих квартир. Сибиряка обвиняют в присвоении и растрате.
— Постановлением Центрального районного суда в отношении Вадима Варвянского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (»Присвоение или растрата»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток, то есть до 25 сентября 2021 года, — сообщили в суде.
Напомним, квартиры в ЖК «Новомарусино» должны были сдать еще в 2016 году. Зимой 2020 года обманутые дольщики устроили серию голодовок рядом с недостроенными домами, чтобы обратить внимание на свою проблему. И в итоге им это удалось: делом заинтересовалась прокуратура.
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