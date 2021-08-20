Прокуратура начала проверку, после ЧП с 16-летним подростком на новосибирском пивзаводе

Прокуратура начала проверку после ЧП с 16-летним подростком, пострадавшим на пивзаводе.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Прокуратура начала проверку после ЧП с 16-летним подростком, пострадавшем во время ремонта на новосибирском пивзаводе. Напомним, произошел инцидент еще 18 августа: парень, подрабатывавший на производстве, занимался ремонтом крыши здания, когда под ним провалилась кровля.
— По имеющимся сведениям, 16-летний местный житель неофициально, без трудового контракта, трудоустроился на пивзавод на улице Петухова, 79 к. 2. Подросток выполнял работу грузчика, скидывал с крыши здания демонтированное покрытие, когда под ним провалилась кровля. Школьника с травмами доставили в больницу, — сообщили в областной прокуратуре. — В ходе проверки будет дана принципиальная оценка соблюдению на предприятии, а также подрядной организации трудового законодательства и законодательства о защите прав детей.
Результаты уголовно-процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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