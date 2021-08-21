Погода в Новосибирске на 21 августа 2021 года: первые ночные заморозки

По области температура ночью опустится до -1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 21 августа 2021 года: дожди снова возвращаются. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом.

— 21 августа в Новосибирске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью будет +8…+10 градусов, в пригороде — +4…+6. Днем — +16…+18, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По области ночью будет еще холоднее: температура опустится до +3, местами даже наступят заморозки до -1. Днем же будет, наоборот, очень тепло, до +21, местами до +26 градусов.

«Яндекс» обещает такую же прохладную, пасмурную погоду со слабым ветром. Утро выдастся холодное — около +7 градусов, днем будет около +14…+17 градусов, а вечер похолодает до +12.

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