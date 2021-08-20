«Машинист пытался тормозить»: под Новосибирском поезд насмерть сбил 22-летнего парня

Под Новосибирском электричка насмерть сбила 22-летнего парня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Новосибирском поезд насмерть сбил 22-летнего парня. Трагедия произошла вечером, 19 августа.

— Поступило сообщение о травмировании мужчины на перегоне станций Искитим — Бердск. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что машинист увидел парня, просигналил ему и попытался затормозить, однако предотвратить наезд не удалось, — сообщили в УТ МВД по СФО.

От полученных травм сибиряк скончался на месте происшествия. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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