В Новосибирске водитель BMW сбил мужчину во дворе дома и уехал

В Новосибирске, вечером 19 августа, водитель BMW сбил мужчину во дворе дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирск
В Новосибирске, вечером 19 августа, водитель BMW сбил мужчину во дворе дома. Все произошло в Центральном районе города, автомобилист скрылся с места ДТП.
— Сегодня, в 16:22 неустановленный водитель, на автомобиле BMW, при выезде со двора у дома 63 по улице Красный проспект, сбил 37-летнего мужчину, которого с травмой ноги доставили в больницу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Всех, кто стал очевидцем данного ДТП, либо знает местонахождение данного автомобиля, просят обратиться по телефону 232-2351 либо 232-2321.
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