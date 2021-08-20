В Новосибирской области на выходных ожидается похолодание до +4 градусов

Новосибирцам пообещали сильное похолодание на ближайшие выходные. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Новосибирцам пообещали сильное похолодание на ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков температура воздуха может опуститься до +4 градусов.

— В Новосибирской области, в субботу, 21 августа, температура воздуха ночью опустится до +8…+10 градусов, в пригороде возможно похолодание до +4…+6 градусов. Днем температура воздуха составит +16…+18 градусов. Несмотря на то, что день обещает быть пасмурным, осадков не ожидается, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 22 августа, также ожидается облачность без осадков. Температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов ночью, +20…+22 градусов днем. Ветер оба дня будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду.

По прогнозам сервиса Яндекс. Погода, на конец недели в Новосибирской области ожидается в целом облачная погода, но без осадков. Температура воздуха поднимется в среднем до +14…+17 градусов.

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