Новосибирские школы продолжают проходить общественную приемку

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Недавно стартовал новый партийный проект «Единой России» «Школа». В рамках этого проекта депутаты-единороссы вместе с родителями и администрациями образовательных учреждений проверят готовность школ к новому учебному году. Оценивать готовность будут по ряду критериев - качеству ремонта, организации питания, готовности учебного оборудования, библиотек, спортзалов, безопасности и другим параметрам. Если будут выявлены недостатки, «Единая Россия» примет участие в их устранении.

Недавно такая приемка прошла в школах № 32 в Октябрьском районе и № 92 в Ленинском районе. Сейчас очередь дошла до новой школы № 217 в Кировском районе Новосибирска.

Вениамин Пак и Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- К началу нового учебного года здесь все готово. Практически все нюансы, которые нам удалось выявить в течение прошлого учебного года, были устранены. Мы проверили классы, спортивный зал и столовую. В школе была небольшая проблема с мытьем посуды, мы закупили специальный посудомоечный аппарат. Сейчас я могу сказать, что школа готова на 100%, хотя во многом это из-за того, что она совсем новая. Сейчас главное не испортить то, что есть, внимательно следить за всем и улучшать условия, - подвел итог приемки депутат Законодательного собрания Вениамин Пак.

Школа по адресу: улица В. Шевелева, 3, открылась совсем недавно - в 2020 году и была рассчитана на 1100 мест. В здании школьного отделения открыты современные кабинеты, оснащенные компьютерным и интерактивным оборудованием, лаборатории для занятий по естественно-научным предметам. На пришкольной территории оборудованы спортивные площадки и беговые дорожки с всесезонным покрытием, установлены тренажеры и игровое оборудование. Немаловажно, что в школе создана безбарьерная среда для маломобильных школьников. В новом учебном году в рамках новой инициативы проекта «Единая страна - доступная среда» о создании ресурсных классов в школе появится класс для детей с расстройствами аутистического спектра.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Эта школа - одна из лидеров среди образовательных учреждений в Новосибирске. Она наиболее подготовлена к началу нового учебного сезона прежде всего из-за того, что она новая и степень износа отсутствует. Конечно, хочется, чтобы к Дню знаний все школы были вот такие. Единственное, что вызывает беспокойство, - это переполненность классов, - поделился депутат Государственной Думы Виктор Игнатов.

В этом году здесь начнут учиться 13 первых классов. В школе, рассчитанной на 1100 человек, будут обучаться около 3 тысяч человек. По словам Виктора Игнатова, в планах выступить с инициативой строительства еще двух школ в жилмассиве Просторный. Это позволит снизить нагрузку на уже действующие учебные заведения.