В Новосибирске кровлю оперного театра отремонтируют за 1,1 миллиард рублей

В Новосибирске отремонтируют кровлю оперного театра за 1,1 миллиард рублей.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске отремонтируют кровлю оперного театра за 1,1 миллиард рублей. С подрядчиком, который займется этими работами, власти уже определились. Как сообщается на сайте Госзакупок, заявку на аукцион подала только одна Московская компания, ее заявку признали соответствующей требованиям и одобрили.
Подрядчик обязуется отреставрировать декоративные элементы кровли купола из алюминия, восстановить декоративные детали для ставен, дверей и решеток. На бетонной части купола должны быть убраны трещины, установлены противопожарная система.
Проводиться работы будут за счет средств субсидии по капремонту объектов недвижимости и реставрации и собственных ресурсов учреждения — всего — 1,1 миллиарда рублей. Завершить ремонт планируется до 15 декабря 2023 года.
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