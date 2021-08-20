Иномарка сбила девушку на самокате на Красном проспекте в Новосибирске

Иномарка сбила девушку на самокате. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, днем 20 августа, на Красном проспекте произошло ДТП: автомобиль Mazda Demio сбил девушку на самокате. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы, позже кадры появились в соцсетях.

— В аварии пострадала 33-летнюю женщина, ее госпитализировали с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей головы», — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего будут выясняться.

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