Новосибирская прокуратура проверила как идет ремонт дорог

Прокуратура нашла нарушения. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирская прокуратура проверила, как идет ремонт городских дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— На участках ул. Комбинатская, Кошурникова-Лежена, Волочаевская, Гоголя-Кошурникова, Д. Колвальчук, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейная, Планировочная, Б орисаБогаткова, Ольги Жилиной, Мичурина, Энгельса-Гидромонтажная, Димитрова выявлены нарушения порядка производства земляных работ, а также факты затягивания сроков их проведения, — уточняют в региональной прокуратуре.

Прокуроры возбудили в отношении должностных лиц, ответственных за ремонт дорог, административные дела по статьям 8.7, 8.22 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

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