Сводка по коронавирусу Новосибирск, 20 августа: от болезни умер 49-летний мужчина

Заболеваемость по коронавирусу по-прежнему очень высокая в Новосибирске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 20 августа: в областном оперштабе рассказали, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 9 человек.

— Это мужчины в возрасте 49, 60, 68, 80, 82 и 86 лет и женщины в возрасте 74, 81 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 543 человека, — сообщили в областном оперштабе.

COVID-19 за последние сутки в регионе диагностировали еще у 181 человека, с выздоровлением выписали еще 101 пациента. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 56 555 случаев коронавируса, в том числе у 4 317 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 46 802 пациента.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 542 человека, в том числе 39 детей. В реанимации находится 194 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 23 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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