В Новосибирске суд рассмотрит дело о получении взятки инспектором ДПС

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Архив «КП» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирский суд Коченевского района рассмотрел дело о даче и получении взятки. Обвиняемыми являются инспектор ДПС, который получил взятку от местного жителя.

— Суд приговорил обоих злоумышленников к наказанию — каждому по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Также обвиняемым назначили штраф: одному 45, другому — 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Конечевского районного суда.

Кроме того, суд запретил инспектору ДПС в дальнейшем занимать должности в правоохранительных органах РФ на три года. Второму фигуранту дела запретили занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Наказание обеим подсудимым поменяли условное, с испытательным сроком в 3 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.