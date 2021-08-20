В Новосибирске суд рассмотрит дело о получении взятки инспектором ДПС

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Архив «КП»
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Новосибирский суд Коченевского района рассмотрел дело о даче и получении взятки. Обвиняемыми являются инспектор ДПС, который получил взятку от местного жителя.
— Суд приговорил обоих злоумышленников к наказанию — каждому по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Также обвиняемым назначили штраф: одному 45, другому — 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Конечевского районного суда.
Кроме того, суд запретил инспектору ДПС в дальнейшем занимать должности в правоохранительных органах РФ на три года. Второму фигуранту дела запретили занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Наказание обеим подсудимым поменяли условное, с испытательным сроком в 3 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер